Tekashi 69 assure la suite de sa carrière !

Le rappeur vient de signer un joli contrat...

Il semblerait que Tekashi 69 se soit remis de son vol plané raté lors d’un concert donné il y a quelques jours !

En effet, aujourd’hui le rappeur semble avoir retrouvé la raison puisqu’il vient de prendre une des décisions les plus importantes de sa carrière...

Tekashi vient en effet de signer un contrat de plus de 7,5 millions de dollars avec un nouveau label.

Pour le moment, on ne connaît pas le nom du label mais certains évoqueraient "Interscope Records", qui n'a toujours pas confirmé l'information.

On espère juste que le rappeur n’est pas encore là pour nous troller. On le sait, ses derniers morceaux ont rencontré beaucoup de succès, donc il est plutôt logique de le voir en train de signer un contrat pour commencer à rentrer dans le Rap Game et de manière définitive.

Cette signature lui permettra sans nul doute de claquer un premier vrai projet, à la hauteur de ce que les fans attendent...