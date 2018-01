DJ Khaled décidé à signer Lil Pump sur son label !

Le célèbre DJ serait allé plus vite que tout le monde...

On en parlait il y a quelques semaines, Lil Pump et Warner Bros, c’est terminé !

Le jeune rappeur a décidé qu’il était temps pour lui de voler de ses propres ailes ou du moins de changer de label dans le but de signer un meilleur contrat ou être conseillé par d’autres artistes influents du Rap Game.

On savait que Gucci Mane était sur le coup pour signer cette jeune pépite qui a lâché l’un de plus gros bangers en 2017 avec "Gucci Gang".

Mais finalement DJ Khaled a été le plus rapide ou tout simplement le plus convaincant. A en croire la photo qu’il a récemment postée sur Instagram, il aurait trouvé un accord avec le jeune Lil Pump !

En effet, en commentaire le DJ explique que la signature de Lil Pump est quasiment bouclée et que son avocat travaille actuellement sur les détails de son contrat.

Le jeune artiste devrait donc rejoindre la grande famille "We The Best Music"!

Une excellente nouvelle pour lui, puisque entouré d’excellents artistes comme DJ Khaled, Ace Hood ou encore Mavado, il pourra s’épanouir et surtout continuer une carrière qui a déjà très bien commencé...