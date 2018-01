Joke annonce le report de sa tournée !

Une mauvaise nouvelle qui ne devrait pas calmer les fans...

Décidément rien ne se passe comme prévu pour Joke... En plus d’avoir annoncé en novembre dernier qu’il reportait son album "Ultraviolet" à 2018, aujourd’hui le voilà qu’il repousse sa tournée baptisée "Joke UVTOUR".

Le rappeur rencontre toujours des difficultés pour mener à bien ce nouveau projet tant attendu par ses fans depuis plusieurs mois...

Bon, on ne va pas se mentir, il est assez logique et compréhensible de voir le jeune rappeur montpelliérain repousser sa tournée puisqu’à la base son album était prévu en novembre et le début des concerts pour fin janvier.

Impossible de lancer sa tournée si l’album n’est toujours pas sorti. Pour le moment, on n’en sait pas plus quant aux dates qui ont été repoussées, ni même quant à la sortie officielle de l’album.

Certaines rumeurs annoncent une sortie prévue pour février, difficile d’y croire ! Pour ce qui est des dates de sa tournée, il est possible que le rappeur ait prévu de les repousser pour Avril/Mai, si "Ultraviolet" sort courant février...

En attendant, ce nouveau report n'est pas passé inaperçu et notamment auprès des fans puisque certains ont profité de l’occasion pour exprimer leur ras-le-bol face à ces reports à répétition !

On espère pour Joke que son album sortira rapidement et qu’il renouera avec ses fans lors de sa tournée...