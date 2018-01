Lomepal se confie sur les Victoires de la Musique !

Le rappeur est notamment revenu sur l'absence de Damso...

C’est au tour de Lomepal de s’exprimer sur les Victoires de la Musique 2018 !

Alors qu’il est nominé dans la catégorie du meilleur album urbain de l’année, le rappeur a profité de son passage sur France Inter pour évoquer la regrettable absence de Damso.

En effet ce dernier a avoué qu’il n’y avait aucune raison pour que le Bruxellois ne soit pas récompensé pour son album "Ipséité". Pour ce qui est de Booba, qui on le rappelle ne pouvait concourir dans cette catégorie car son album est sorti trop tard, c’est tout autre chose !

"C’est bizarre. Je suis fan de Booba, mais je pense que son dernier album ne mérite pas spécialement une nomination. Damso, par contre, ça n’a pas de sens qu’il ne soit pas là".

Des déclarations qui viennent en effet rejoindre les pensées des fans qui ne comprennent toujours pas la non-nomination du Dems pour cette catégorie...

Le jeune rappeur a tout de même affirmé que malgré la compétition et son opposition à Bigflo & Oli et Orelsan, les rappeurs s’entendaient tous très bien et qu’ils étaient de bons amis !

En tout cas, on retiendra la classe de Lopemal qui garde tout de même une petite pensée pour son ami belge : Damso !