Tyga annonce son nouvel album et crée la polémique !

Un nouveau projet qui ne semble pas plaire à tout le monde...

La nouvelle est tombée hier, Tyga devrait dévoiler son nouvel album baptisé "Kyoto", le 16 février prochain !

Pour ce nouveau projet, l’artiste a décidé de changer de registre puisque cet album devrait avant tout être un opus introspectif, beaucoup plus personnel que ses deux dernières mixtapes dévoilées l’an dernier : "Bitch I’m the shit 2" et "Bugatti Raww".

L’artiste a confirmé ça sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où il en a profité pour poster la cover officielle de "Kyoto".

"Mon nouvel album "KYOTO" sera disponible le 16 février prochain. Je voulais faire cet album depuis un moment, mais je n’avais pas encore toute la confiance nécessaire et l’histoire pour exprimer mes véritables émotions. Je voudrais vous remercier pour tout l’amour et le support que vous m’avez donné toutes ces années. Aussi bien durant les bons moments que dans les mauvais. […] Cet album, c’est l’opportunité pour moi de m’ouvrir à vous, j’espère que vous allez prendre autant de plaisir à l’écouter que j’en ai pris à le créer. Merci Dieu. Merci Hajime Sorayama [NDLR : l’artiste à l’origine de la cover de l’album] pour m’avoir donné l’opportunité de partager cette expérience avec le monde, au travers de votre art et de ma vision".

Vous l’avez compris, l’artiste a des envies de se tourner vers tout autre chose avec l’arrivée de ce nouvel album.

En revanche, sa cover semble pour le moment faire polémique. Inutile de dire pour quelle raison elle fait scandale auprès de certains fans, l’image parle d’elle-même.

On se demande vraiment si Tyga a décidé de changer de registre quand on voit la cover, une chose est sûre, nous aurons la réponse le 16 février prochain...