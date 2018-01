Tyler, The Creator veut remporter son Grammy Award !

Le jeune rappeur pourrait créer la surprise lors des Grammy...

On le sait cette 60 ème cérémonie des Grammy Awards fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps...

Alors que selon les dernières infos, Jay-Z aurait refusé de se représenter sur scène pour faire le show, c’est au tour de Tyler, The Creator de réagir à sa nomination.

En effet, le jeune rappeur est pressenti pour remporter la petite statuette qui récompense le meilleur album Rap de l’année.

Aucune surprise de ce côté puisque son dernier projet baptisé "Flower Boy" a été tout simplement l’un des meilleurs albums en 2017.

Et à l’occasion d’une interview donnée à Shane Powers sur "The Shane Show", le jeune artiste a expliqué pour quelles raisons il devrait remporter cette catégorie le 28 janvier prochain...

"Je pense que je devrais gagner. Quelque chose de différent doit gagner. J’adore Jay-z, mais m*rde quoi. T’en as plein des Grammy’s, mon pote. Et pareil, j’adore Kendrick, je pense que DAMN est génial. ‘XXX’ est mon morceau favori du projet. Mais p*tain, il est nominé pour six autres Grammy’s. Donnez-lui les autres."

Il a ensuite avoué que s’il gagnait, ça serait très certainement de peu puisque la compétition est très serrée... Tyler mise tout sur cette volonté de proposer un projet différent, qui pourrait attirer la curiosité des votants et lui permettre de remporter la distinction.

Mais le combat s’annonce rude puisque comme vous avez pu le lire un peu plus haut, le jeune artiste est en compétition contre l’excellent Kendrick Lamar et son album incontournable "Damn" qui a quasiment tout raflé en 2017.

Il devra aussi faire face à l’infatigable Jay-Z et son album "4 :44", qui de son côté est nominé dans 7 autres catégories...

Rendez-vous le 28 janvier prochain pour découvrir qui sera le grand gagnant de cette catégorie tant convoitée par les rappeurs !

En attendant, on vous laisse redécouvrir "Flower Boy", le dernier album en date de Tyler, The Creator, un projet différent qui pourrait bien créer la surprise à New York dans 4 jours.