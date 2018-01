Tory Lanez dévoile la date de sortie de son nouvel album !

Encore un gros mois à patienter...

C’est l’une des annonces de la matinée ! Tory Lanez a enfin dévoilé la date de sortie de son nouveau projet baptisé "Memories Dont Die".

Un nouvel album tant attendu par la fan base de l’artiste qui, après l’excellent "Told You" sorti en 2016, se demandait quand est-ce que le rappeur allait revenir sur le devant de la scène.

L’album est donc prévu pour le 2 mars prochain. L’occasion pour Tory Lanez de continuer à teaser au mieux son arrivée avec de nouveaux morceaux.

Pour le moment, le rappeur a dévoilé "I Sip", "Shooters" et "Real Thing", trois singles qui feront très certainement partie de l’album !

Même si on n’en sait pas plus sur la composition de ce nouveau projet, on sait que Future sera bien présent puisqu’il a collaboré avec lui sur "Real Thing", un des morceaux dévoilés par l’artiste.

En attendant, on vous conseille de réécouter l’excellent "Shooters", probablement le single fort de l’album dont le clip culmine déjà à plus de 23 millions de vues sur YouTube !