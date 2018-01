Le Wireless Festival s'annonce très lourd !

La crème de la crème de la scène Hip-hop réunit sur trois jours...

S’il y a bien un week-end à réserver cet été, c’est bien celui du 6 au 8 juillet prochain...

L’édition 2018 du festival londonien a prévu du très très lourd en réunissant tout le gratin du Rap Game et de la scène Hip-hop...

Une 14 ème édition du Wireless Festival qui devrait être bouillante, notamment quand on voit la programmation qui est prévue à cette occasion ! Une affiche à vous décoller la rétine...

Vous l’avez compris, pour bien démarrer le festival, les organisateurs ont prévu de ramener sur scène J.Cole, Post Malone, Partynextdoor ou encore Big Sean le vendredi et les Migos, le localier Stormzy, French Montana ou encore J Hus le samedi...

Une belle mise en bouche, histoire de se préparer à un dimanche de folie ! En effet la line up prévue pour la dernière journée fait déjà baver.

Sous l’impulsion d’un DJ Khaled toujours aussi impressionnant, vous aurez l’occasion de retrouver sur scène Rae Sremmurd, Cardi B, Lil Uzi Vert, Rick Ross, Playboi Carti, Lil Pump, Trippie Redd, Ski Mask the slump god ou encore Smokepurpp !

Et encore, le festival a d’ores et déjà annoncé que d’autres artistes devraient rejoindre cette grosse programmation, de quoi ravir une fois de plus les fans...

En attendant, vous pouvez dès à présent réserver vos billets sur le site officiel du festival qui se déroulera donc du 6 au 8 juillet prochain, au sein du Finsbury Park à Londres, à seulement deux heures de train de Paris.