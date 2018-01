Migos dévoile le troisième extrait de Culture 2 !

Culture II approche...

Le tant attendu « Culture II » des Migos est sur le point de voir le jour puisqu’il sera disponible à partir de vendredi.

Afin de faire saliver le public, le trio d’Atlanta a décidé de révéler un nouvel extrait « Supastars », en ce début de semaine. Toutefois, ce morceau devait sortir la semaine dernière mais Migos a finalement décidé de le repousser d’une semaine, provoquant l’impatience du public.

« Supastars » pourrait s’apparenter au statut actuel des membres des Migos, qui sont à la fois sur un nuage et sous le feu des projecteurs. Preuve en est avec le report du morceau suscité, montrant qu’ils peuvent tout se permettre.

Concernant le son, Migos détient un potentiel hit entre les mains et au vu du succès de « Motorsport » et « Danger », « Supastars » devrait également rencontrer un succès certain, avec cette production bien plus adaptée à une cible d’auditeurs très large.

En tout cas, la sortie de « Culture 2 » n’est désormais plus qu’une question de jours, après la révélation de la cover et de ce troisième extrait. 2018 devrait encore être une année faste pour le trio d’Atlanta !