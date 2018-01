Drake accusé de plagiat !

Son EP à peine sorti qu'il fait déjà parler de lui...

Décidément le retour de Drake n’est clairement pas passé inaperçu puisqu’en seulement quelques heures, une nouvelle affaire est venue entacher la sortie de cet EP surprise...

En effet, Drizzy est accusé d’avoir copié les mélodies et le flow du morceau baptisé "Play for Keeps" du rappeur peu connu PFV.

L’artiste concerné a d’ailleurs balancé une vidéo sur Twitter où il prouve à ses fans et à ceux du Champagne Papi que le morceau "God’s Plan", issu de l’EP "Scary Hours" est un véritable plagiat de son propre morceau...

Impossible de le nier, la ressemblance entre les deux morceaux est évidente mais difficile d’affirmer qu’il s’agit là d’un véritable plagiat...

Pour ce qui est de l’instru, difficile d’incriminer directement Drake puisqu’il s’agit là d'une instru très standard, utilisée de nombreuses fois par plusieurs artistes du Rap Game. En revanche le flow utilisé est pour le coup très similaire à celui du jeune PFV !

De plus, ce n’est pas la première fois que Drake est accusé de plagiat... Souvenez-vous l’an dernier, XXXTentacion avait accusé Drizzy d’avoir copié son flow dans "Look At Me" avec le morceau "KMT".

En attendant, on vous laisse vous faire votre propre idée, voici les deux sons que vous comparez vous-mêmes !