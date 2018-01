Booba se lance dans un nouveau projet !

Après les parfums, les vêtements et l'alcool, place au sport...

Booba a donc de nouvelles ambitions pour 2018. En plus d’être déjà bien installé dans le business notamment grâce à son parfum, son whisky, sa marque de vêtements ou même son dernier album.

Aujourd’hui, le Duc de Boulogne veut se tourner vers tout autre chose avec la création de cette agence de management sportif baptisée "LifeTime Players" dont il est le directeur associé.

Cette association a été créée avec plusieurs anciens joueurs de football amateur et elle a pour but de gérer au mieux la carrière des jeunes footballeurs.

Pour le moment, sous l’impulsion d’un B2O omniprésent dans ce milieu, plusieurs joueurs professionnels dont certains évoluant en Ligue 1, ont déjà rejoint ce projet.

Une belle vitrine pour l’agence qui compte aussi renforcer le football amateur et notamment l’AS Meudon, avec qui, elle aurait signé un partenariat.

On le sait, Booba sait d’où il vient et a donc décidé d’aider son ancien club qui n’évolue qu’en 2 ème niveau du District des Hauts-de-Seine, soit en 11 ème division.

D’après le Parisien, pour Djamel Boukir, Directeur général de "LifeTime Players" et ancien joueur du Paris FC, le choix de Meudon fut une évidence pour B2O :

"On a aussi envie de soutenir le foot amateur. On a été sollicité par d’autres clubs mais le choix de Meudon, qui a besoin de visibilité et veut se donner un petit élan de notoriété, c’est d’abord celui du cœur. Booba est du 92 comme plusieurs associés de l’agence. On avait déjà des relations personnelles et particulières avec Meudon. On a envie de les aider à passer un cap."

L’agence veut donc donner un nouveau départ à l’AS Meudon et surtout permettre à la structure d’évoluer dans le but de faire passer ses joueurs du milieu amateurs au milieu professionnel. Un partenariat à double objectif selon Djamel Boukir...

"On va beaucoup insister sur la notion de valorisation par le travail. Mais nous allons d’abord accompagner les familles qui le désireront dans la transition entre le foot amateur et le monde professionnel. Ensuite, accompagner l’AS Meudon dans sa structuration en lui apportant de l’image et des moyens. Ça passe par une mise en relation avec d’autres clubs, des déplacements à l’étranger ou la création d’évènements."

De son côté, le club se dit satisfait de ce nouveau partenariat, qui selon le responsable sportif Faouzi Zioui, devrait permettre à ses jeunes joueurs ainsi qu’à sa structure de se développer au mieux dans les prochaines années !

"Quand nos jeunes ont appris que Booba allait nous aider, ça a fait un gros carton. En plus de l’image que représente Booba, je connais très bien Djamel Boukir ou Greg Lefort (autre associé de l’agence, passé par le Red Star ou l’ACBB). C’est un gage de sérieux. De plus en plus de gens racolent ou gravitent autour de nos jeunes. Avec ce partenariat, j’ai aussi souhaité préserver les intérêts du club, de nos jeunes et de leurs parents. On propose l’accompagnement de Lifetime Players mais il n’y a pas d’exclusivité avec eux. Ce sont les parents qui sont les derniers décideurs. On compte aussi sur les réseaux et la logistique de Lifetime Players pour nous développer."

Il ne reste plus qu’à attendre la venue officielle du Duc à Meudon, histoire d’officialiser ce partenariat par un concert privé !