Sniper annonce leur retour avec un nouvel album !

Ce nouveau projet serait pratiquement bouclé...

Alors qu’il y a plusieurs semaines certaines rumeurs faisaient état d’un retour sur le devant de la scène pour Sniper, aujourd’hui tout semble se confirmer avec la nouvelle annonce faite par le groupe !

En effet, selon la dernière publication de Blacko sur Instagram : Sniper est bel et bien de retour avec un nouvel album qui serait déjà presque terminé...

Absent depuis plus de douze ans, les trois membres ont, par la suite, réussi à se créer une belle carrière en solo avec notamment plusieurs projets à leurs actifs.

Néanmoins, leur retour annonce une très belle année 2018 où le rap conscient devrait reprendre ses droits, c’est du moins ce que plusieurs experts annoncent.

Pour ce nouveau projet qui semble quasi terminé, on peut s’attendre à ce que le groupe claque un album dans le même style que celui qu’ils avaient dévoilé il y a douze ans de ça : "Trait pour Trait".

Après plusieurs années où le groupe n’a été qu'un spectateur de l’évolution des mentalités et des changements de la société, aujourd'hui c’est l’heure pour Sniper de remonter en scelle et de nous livrer un nouvel album et de nouveaux morceaux bien tranchants avec des discours engagés et une volonté de rapper l’actualité comme jamais.

Et vous qu'en pensez-vous du retour de Sniper ?