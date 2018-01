Drake dévoile un EP surprise ''Scary Hours'' !

Champagne Papi amorce son retour en douceur...

L’année commence enfin pour Drake avec la sortie de ce nouveau court projet ! En effet, ce week-end le rappeur a balancé deux nouveaux morceaux, regroupés en un nouvel EP baptisé "Scary Hours".

Même si le premier titre "God’s Plan" avait été teasé par Drizzy, il n’en reste pas moins pour autant que la sortie de ce nouveau projet est une surprise pour les fans.

"Scary Hours" permettra sans nul doute d’annoncer une nouvelle mixtape voire un nouvel album puisqu’il faut dire que l’an dernier, Drake s’est plutôt montré discret...

En attendant, ce nouvel EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming. En plus du morceau "God’s Plan", le rappeur a rajouté "Diplomatic Immunity", une petite bombe où Drizzy balance ses plus belles rimes et lyrics, notamment pour Joe Budden qui en fait les frais.

C''est à découvrir tout de suite !