La Fouine se défoule sur ses ''Ennemis'' !

Découvrez le nouveau clip de La Fouine : "Ennemis" extrait de sa mixtpae "CDCC 2"...

Depuis quelques semaines maintenant, La Fouine ne cesse de parler de la sortie de la suite de sa mixtape "Capital du Crime" parue le 2 juin dernier. C’est donc de nombreux visuels que l’on a pu voir sur ses réseaux sociaux.

Et c’est aujourd’hui que Fouiny Baby a enfin dévoilé un nouveau visuel extrait de ce projet et intitulé "Ennemis". Une vidéo réalisée par Glenn Smith et produite par Banlieue Sale dans laquelle le rappeur vide son sac en plein désert.

Si l’on peut constater que la clip est de grande qualité, on dirait que le rappeur mise beaucoup sur la communication et l’aspect visuel de ses nouvelles productions.

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails sur la date de sortie de son projet, mais cela ne devrait pas tarder à arriver. La Fouine prépare un retour en force.