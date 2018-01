Le premier rappeur signé sur le label de Jul arrive en force !

Découvrez le nouveau clip de Moubarak : "Dis-moi pourquoi"...

"On t’a cramé poto tu traînes de tess en tess

J’suis dans ma zone, c’est l’été y’a le soleil qui m’assomme

Ça a parlé sur moi, j’ai les oreilles qui résonnent"

Il y a quelques temps, on vous parlait de Jul et de son envie de se consacrer à la production d’artistes avec son label "D’or et de platine". Si l’on sait que le premier rappeur qu’il ait signé s’appelle Moubarak, ce dernier vient de dévoiler un clip intitulé" Dis-moi pourquoi".

Originaire de Marseille bien sûr, le rappeur arrive avec un titre qui ambiance tout le monde et qui donne le top départ de son arrivée officielle et sérieuse dans le game. On a déjà pu voir Moubarak aux côtés de Jul évidemment et dans quelques freestyles, il parait donc logique qu'il ait lui aussi fait appel à 2bras 2jambes pour produire sa vidéo.

Jul l’a dit, il place beaucoup d’espoirs sur les artistes qu’il signe et il compte bien leur donner toute la force dont ils ont besoin pour percer.