Quand Major Lazer remixe ''La Puissance'' de MHD !

Les trois producteurs ont lâché du lourd...

La carrière internationale de MHD commence clairement à prendre forme !

Alors que récemment, on apprenait sa participation au prochain festival Coachella, 1 an après PNL, aujourd’hui on découvre enfin le fameux remix de "La Puissance" par Major Lazer...

Un remix que l’artiste nous avait déjà teaser il y a une semaine !

On le sait, le trio de DJ qui compose Major Lazer est capable de sortir de grosses productions, on pense notamment au HIT "Lean On" ou encore l’excellent remix de "Ave Cesaria" avec Stromae.

Cette fois-ci, le trio a voulu s’attaquer à l’Afrotrap et notamment à l’un des morceaux phares de MHD: "La Puissance", la partie 7 de sa série.

C’est donc une nouvelle distinction pour le jeune rappeur qui lui permettra d’attaquer cette nouvelle année de la meilleure des manières.

On le sait, la sortie de son nouvel album est très attendue par les fans. De plus, depuis sa rencontre avec Drake et ses déclarations sur Beats 1, son nouveau projet semble très intéressant notamment en raison des nombreuses collaborations qu’il prévoit !

En attendant d’en savoir un peu plus à ce sujet, on vous laisse découvrir ce lourd remix de Major Lazer...