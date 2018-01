Trippie Redd dévoile un extrait de son feat avec Lil Wayne !

La collaboration s'annonce terriblement brûlante...

Le jeune Trippie Redd connaît une ascension fulgurante notamment depuis l’an dernier et la sortie de ses deux mixtapes "A love Letter to You 1 & 2".

Après un été riche, il a commencé à travailler sur de nouveaux morceaux et avec de grands noms de la scène Hip-hop actuelle comme Drake, Travis Scott et donc Lil Wayne.

Ces derniers mois, Weezy a été aperçu plusieurs fois en studio avec le jeune rappeur pour un feat qu’on devrait retrouver sur "D6 : Reloaded".

Mais pour le moment, aucune information à ce sujet n’a été révélée, du coup il est possible que ce morceau soit prévu pour un nouveau projet de Trippie Redd !

En attendant, le jeune artiste originaire de l’Ohio a partagé un extrait de cette collaboration lors d’un live Instagram.

Et à ce qu’on entend, le morceau s’annonce bien lourd... On vous laisse découvrir ce petit teasing dévoilé par Trippie Redd, annonciateur d’un petit banger pour 2018 qu’on espère découvrir au plus vite !