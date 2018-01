Un troisième extrait de ''Culture 2'' devrait sortir ce soir !

Un dernier teasing avant d'envoyer du lourd...

On le sait, le nouvel album des Migos est prévu dans moins de 10 jours, le 26 janvier prochain pour être précis...

Et à cette occasion, le trio originaire d’Atlanta a prévu de dévoiler un troisième et dernier extrait de "Culture 2".

Après "MotorSport" en feat avec Cardi B et Nicki Minaj et "Stir Fry", le groupe veut régaler une dernière fois les fans avant de dévoiler l’un des albums les plus attendus de 2018.

C’est Zane Lowe qui nous a dévoilé cette information ! L’animateur radio a annoncé que les trois rappeurs seraient les invités de son émission sur Radio Beats 1 à 13h.

Selon lui, ils ont prévu de balancer un nouvel extrait en exclusivité, un morceau qui sera disponible aux alentours de 19h en France !

Pour le moment, c’est le grand mystère autour de ce nouveau titre, on ne sait pas encore si c’est une collaboration ou non mais une chose est sûre : on peut compter sur le trio pour nous balancer un nouveau gros single avant la sortie officielle de "Culture 2".

Rendez-vous donc à 19h pour découvrir cette petite bombe...