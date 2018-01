Lomepal prépare déjà un deuxième album !

Le rappeur se donne un an pour sortir un nouveau projet...

C’est dans les colonnes de Paris Match, que Lomepal s’est exprimé sur sa volonté de rapidement repartir au travail pour sortir le plus tôt possible son deuxième album.

On le sait le rappeur surf toujours sur le succès de son premier opus baptisé "Flip", comme le prouve sa récente nomination aux Victoires de la Musique !

Un premier projet réussi qui donne forcément envie aux fans de découvrir la suite et c’est de ça que l’artiste a décidé d’évoquer lors de son interview...

"Je vais partir en janvier, m’enfermer pour l’écrire. [...] Si tout va bien, pour la fin du printemps, je serai déjà dans les mixes de cet album. À la fin de ma tournée, je serai prêt à ressortir quelque chose."

Lomepal ne s’arrête pas là, il a décidé aussi de se confier sur son récent statut et sur cette peur de retourner dans l’oubli...

On le sait dans la musique et plus particulièrement sur la scène Hip-hop, la productivité est très importante. L’artiste veut clairement continuer de briller et c’est la raison pour laquelle, il veut sortir son deuxième projet au plus vite :

"Je sait qu’il ne faut pas que je tarde trop. Ça me prend beaucoup de temps d’écrire un album, et je sais que si j’attends trop, je vais me retrouver dans le ventre mou, et je n’en ai pas envie."

Une déclaration qui prouve que le rappeur a envie de passer à la vitesse supérieure !

Une bonne nouvelle pour les fans qui auront la chance d’assister à sa tournée qui reprend en février...