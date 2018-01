La nouvelle mixtape de Juicy J est enfin disponible !

Un mélange des générations qui fonctionne parfaitement...

C’est la sortie à ne pas manquer de la journée : la nouvelle mixtape de Juicy qu’il nous avait teasé il y a deux semaines en dévoilant la cover !

Aujourd’hui, le projet est disponible dans sa totalité et la première chose que l’on peut dire c’est qu’il est plutôt réussi.

Cette légende du rap, âgé déjà de 42 ans, a fait appel au jeune $uicideboy$ pour s’occuper de la production des morceaux... Une volonté d’impliquer la nouvelle génération dans sa musique et ça se ressent aussi à travers "ShutDaFukUp".

Dans cette nouvelle mixtape composée de 21 morceaux, le cofondateur de Three 6 Mafia a décidé de ramener une grosse partie du Rap Game actuel pour claquer de belles collaborations.

On peut donc retrouver l’inévitable Cardi B mais aussi Wiz Khalifa, Lil Pump ou encore le jeune regretté Lil Peep, décédé récemment d’une overdose...

Un mélange des générations qui fonctionne donc parfaitement et qui permet à cette légende vivante du Rap Game de signer, une nouvelle fois, un projet de qualité et de montrer à cette nouvelle génération qu’à 42 ans, on sait toujours lâcher de méchant couplet une fois derrière le mic ‘ !

On vous laisse donc découvrir cette nouvelle mixtape signée Juicy J, n’hésitez pas à donner votre avis en commentaire...