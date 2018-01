Damso et Booba réunis pour un nouveau featuring ?!

Le rappeur belge en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux...

C’est la nouvelle du jour ! Lors d’une conversation sur Instagram, Damso a dévoilé qu’il allait faire un nouveau featuring avec Booba...

On le sait, les deux rappeurs s’entendent très bien et ont déjà collaboré sur "Pinocchio", "Paris c’est loin" et "113". Une nouvelle collaboration semble donc prévue et elle devrait être présente sur le prochain album de Dems.

Sur instagram donc, le rappeur a d’abord posté une photo prouvant que son album "Ipséité", sorti huit mois plus tôt, était toujours un des albums les plus écoutés du moment avec une très belle 11 ème place.

Une performance dont le rappeur originaire de Bruxelles s’est félicité avant que le Duc de Boulogne n’annonce du très lourd pour la suite... Un commentaire qui n’est pas passé inaperçu puisque dans la foulée, Damso lui a répondu que le feat le serait aussi !

Un com' qui vient donc confirmer ce que tout le monde supposait... Damso et Booba seront une nouvelle fois réunis dans un morceau et ça sera sur le prochain album du Belge.

En attendant, on en sait toujours pas plus sur ce nouveau projet que les fans attendent avec impatience mais une chose est sûre, si Dems signe de belles collaborations comme celle-ci, nul doute que ce troisième album rentrera dans l’histoire du Rap Game !