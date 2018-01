Un titre de Lil Peep voit le jour à titre posthume !

Le producteur Marshmello prend des initiatives...

C’est la mère du jeune rappeur malheureusement décédé qui a insisté pour que le morceau voit le jour. En collaboration avec le producteur d’électro Marshmello, le titre reflète bien l’univers de l’artiste.

"Nous avons commencé une idée ensemble, que malheureusement nous n'avons jamais pu terminer officiellement ensemble. Quand j'écoute cette chanson, j'ai des frissons en espérant qu'il puisse l'entendre. Ce disque est dédié à la mère, à la famille, aux amis et aux fans de Peep. Gus vivra pour toujours à travers sa musique et c'est quelque chose dont nous devrions tous être extrêmement reconnaissants." Marshmello

S’il s’agit là d’un morceau isolé, on se demande si l’album "Come over when you’re sober 2" sortira bientôt lui aussi. Pour rappel, son producteur Smokeasac avait déclaré il y a quelques temps :

"Si vous voulez que ça sorte retweetez ça, Peep n’a pas fini… Il ne fait que commencer, Part 2 existe et on a aussi d’autres projets."

Lil Peep était assurément un artiste très productif, et il semblerait que sa famille veuille que sa musique soit révélée au public, malgré les évènements.