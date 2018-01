Le dernier album de Hooss est enfin disponible !

C'est le moment de découvrir "Woodstock"...

Alors qu’il y a deux jours, le DJ de Hooss nous balançait un gros medley de plus de 10 minutes, dans le but de teaser le nouvel album du jeune rappeur, aujourd’hui, le projet est enfin disponible en commande et sur toutes les plateformes de streaming...

"Woodstock" est le deuxième album du rappeur originaire du sud de la France ! Composé de 18 morceaux dont plusieurs collaborations, ce projet permettra sans nul doute à Hooss d’attaquer la nouvelle année de la meilleure des manières.

On le sait, le rappeur a très bien réussi le teasing de ce nouvel album en dévoilant depuis fin août dernier plusieurs visuels extraits de l’album.

Que ça soit "La Provence", "Barrio" ou plus récemment "Money", l’artiste a donné un bel avant-goût de cet album.

À l’écoute de ce nouveau projet, on sent le travail et la volonté de proposer un projet de qualité pour les fans. L’intro et le morceau "Woodstock", dont l’instru est lourde, nous permettent de plonger dans l’univers personnel du rappeur.

Inutile d’en dire davantage, on vous laisse découvrir le nouvel album de Hooss, n’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire !