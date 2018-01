Fizzi Pizzi dévoile un nouveau visuel très touchant !

Découvrez le nouveau clip de Fizzi Pizzi : "Petite mère" extrait de son album "C1C2T"...

Il y a un an, Fizzi Pizzi sortait son album intitulé "C1C2T" (Comme un chauffeur de Taxi). Aujourd’hui, il continue à faire vivre son projet en dévoilant le visuel de l’un des morceaux intitulé "Petite mère". Le scénario ? Une jeune adolescente de 16 ans qui tombe amoureuse... puis enceinte. On le devine bien, le destin qu’elle rencontre est plutôt sombre.

Au-delà de cette histoire, un vrai sujet : les jeunes mamans. Jugés pour leur maternité précoce, c’est jeunes filles se retrouvent souvent exclues de la société et ne sont pas toujours accompagnées comme il se doit.

Si clip est à la fois fort et touchant, il s'attaque à un sujet qui concerne une grande partie de la population. C’est pour cela que la vidéo a été récupérée et diffusée dans certains collègues. Sensibiliser les jeunes, voilà la mission de Fizzi Pizzi sur ce morceau. Mais cela ne s’arrête pas là, ce nouveau visuel lui permet également de prouver une fois de plus que sa plume est sincère, authentique et poétique.

En attendant son nouvel album sur lequel il est entrain de travailler, on vous laisse découvrir "Petite mère" ci-dessus…