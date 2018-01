Post Malone explose un nouveau record sur Spotify !

"Rockstar" est intouchable depuis plus de 3 mois...

Post Malone a décidément claqué l’un des plus gros bangers de sa carrière... Son morceau "Rockstar" en feat avec 21 Savage n’en finit plus de tout rafler depuis plusieurs mois !

Alors qu’il a trusté la première place du classement Billboard Hot 100 pendant 8 semaines, aujourd’hui le morceau se positionne à une très belle 3 ème place dans les charts...

Mais c’est surtout sur Spotify que le morceau explose tous les records ! En effet, "Rockstar" domine toujours le classement Global Chart de la plateforme de streaming et ça depuis 108 jours, soit un peu moins de 4 mois...

Avec plus de 4 millions de streams et c’est le seul à le faire, Post Malone peut clairement aborder la nouvelle année comme il se doit. D'ailleurs il distance très largement ses concurrents, laissant envisager la possibilité d’une domination encore plus forte dans les semaines à venir...

Et ce n’est pas les récentes déclarations de Joey Badass, qui a co-écrit le morceau, sur le fait que T-Pain était présent sur le titre au départ avant que Malone ne choisisse 21 Savage, qui vont changer grand-chose à la performance des deux rappeurs !

Il ne reste plus qu’à attendre de connaître la date sortie de son nouvel album baptisé "Bearbongs & Bentleys" qui ne devrait plus tarder, avec pourquoi pas un nouveau banger qui permettra de détrôner le précédent...