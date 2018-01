Découvrez la tracklist officielle du prochain album de Lartiste !

Le rappeur a prévu de belles collaborations...

On le sait Lartiste est en pleine préparation d’un nouvel album plus d’un an après la sortie de son dernier projet "Clandestino" ! Aujourd’hui, le rappeur a décidé d’en dévoiler un peu plus sur "Grandestino", son cinquième album studio.

Alors qu’il a récemment publié son premier clip de l’année pour son morceau "Vaï & Viens", extrait de l’album, il n’en reste pas moins pour autant que le morceau qui fonctionne le plus en ce moment, c'est "Catchu catchu".

Un titre qui sera lui aussi présent sur "Grandestino" et qui devrait s’inscrire comme le single incontournable de ce dernier...

Pour ce qui est du reste des sons qui composent l'album, il faudra attendre le 23 février prochain pour les découvrir à moins que Lartiste ne décide de balancer un troisième extrait d’ici là.

En attendant, hier soir, le rappeur a pris d’assaut les réseaux sociaux pour dévoiler la tracklist officielle de son nouveau projet et ce qui semble être la cover.

Composé de 14 morceaux dont 5 collaborations, ce nouvel album devrait une nouvelle fois ravir sa fan base qui attendait ça avec impatience !

Parmi les featurings, on retiendra le morceau "GB" qu’il claquera aux côtés de Kaaris et de Dj Mc Fly, mais aussi son titre baptisé "Neymar" qu’il partagera avec Gradur... Deux feats qui s’annoncent très lourds sur le papier !

Rendez-vous donc le 23 février prochain pour découvrir le nouvel album de Lartiste : "Grandestino".