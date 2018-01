Brav déclare ''Vouloir la paix'' !

Découvrez le nouveau clip de Brav : "Vouloir la paix" extrait de son EP "Nous sommes"...

"Imaginez qu'une télé-réalité devienne tellement nocive qu'elle apparaîtrait dans nos vies sans même nous prévenir. Tellement mauvaise qu'elle mettrait même en jeu votre propre vie afin de satisfaire des milliers de téléspectateurs à travers leurs écrans. C'est ce qu'on a voulu imaginer. On a beau vouloir la paix dans toutes les circonstances, la guerre est bien plus facile à faire..."

Alors que Brav dévoilait le tout premier clip éponyme "Nous sommes" extrait de son EP dont la date de sortie est prévue pour le 26 février, aujourd’hui c’est avec un nouveau titre qu’il fait parler de lui. Intitulé "Vouloir la paix", la vidéo est plutôt choquante. Enfermé dans un jeu télévisé qui fait nettement penser à Hunger Games; Brav dénonce une fois de plus son dégoût pour le monde virtuel et la manière dont certains médias agissent. Un parti pris que l'on avait déjà pu découvrir via le titre "Comment faire des vues".

C'est aussi l'occasion de rappeler que le rappeur de Din Records a lancé sa propre campagne de crowdfunding pour financer son nouveau projet. Très concerné par le côté humain et collectif de ce qu'il fait, il nous propose de faire partie du "Bravworld" en l'aidant à financer son EP contre des contreparties. Parmi elles, il y a la possibilité de s'offrir un concert de Brav à domicile, rien que ça...