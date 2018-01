Demi Portion attaque la nouvelle année avec un EP gratuit !

Et en bonus, le rappeur a décidé de lâcher un petit freestyle...

Demi Portion a décidé d’attaquer la nouvelle année comme il se doit en dévoilant un nouvel EP composé de huit morceaux.

Baptisé "Libertad", ce projet est disponible gratuitement en streaming sur le site officiel de l’artiste, ainsi qu’en téléchargement !

Le rappeur a décidé de mêler les genres pour ce nouveau projet avec des influences très reggae et pop qu’on retrouve dans les instrus.

Et notamment dans son troisième morceau éponyme de l’EP où le début de l’instru n’est pas sans rappeler le fameux "Sun is Shining" de Bob Marley, un régal...

Demi P alterne donc chant et rap dans un style très atypique qui lui colle si bien à la peau...

L’EP vaut clairement le détour si vous êtes adeptes de la musique pratiquée par l’artiste originaire de Sète.

Et comme annoncé un peu plus haut, le rappeur a tenu à lâcher un court et excellent freestyle de près d’une minute, histoire de prouver qu’il reste tout de même un sacré kickeur...

On vous laisse découvrir "Libertad" ainsi que ce petit freestyle claqué sur l’instru de "Survival Of The Fittest" de Mobb Deep, rien que ça !