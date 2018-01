XXXTentacion dévoile un extrait d'un nouveau morceau !

Le rappeur veut tester une nouvelle façon de faire de la musique...

Alors qu’il y a une semaine, le rappeur dévoilait son envie de balancer 3 nouveaux projets en 2018, aujourd’hui, il semble donc être en pleine recherche pour de nouvelles sonorités ou formats pour ses albums.

C’est en tout cas ce qu’il a récemment laissé entendre sur Instagram en dévoilant une vidéo dans laquelle il chante accompagné d’une guitare acoustique.

Très loin de ce qu’il a l’habitude de faire en termes de musique, l’artiste a surpris tout le monde y compris les fans avec cet extrait !

Et à son commentaire "How’s this sounding" traduisible par "comment ça sonne ?", on ne peut que répondre : plutôt bien. Car il faut l’avouer, XXX Tentacion a clairement une belle voix quand il s’agit de chanter...

Même si nous le préférons en tant que rappeur, il n’est clairement pas exclu que ce dernier décide de réaliser plusieurs morceaux plus doux, plus légers pour son prochain album baptisé "Bad Vibes Forever".

Surtout que le rappeur avait déjà annoncé son envie de se tourner vers des registres différents et surtout de créer de nouvelles sonorités dans le but de modifier un peu sa musique !

Alors pour le moment, on ne connait pas les dates officielles de sortie de ses trois albums en préparation mais on peut imaginer qu’un premier devrait arriver rapidement si ses ennuies avec la justice se calme un peu d’ici là...