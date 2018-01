Vin's dévoile une nouvelle vidéo !

Découvrez le nouveau clip de Vin's : "Hors ligne" extrait de son EP "23h59"...

Si l’on a beaucoup entendu parler de Vin’s notamment avec son freestyle "#Metoo" dans lequel il réagit au hashtag "Balance ton porc", puis avec "Disquette", on le retrouve aujourd’hui avec son nouveau clip intitulé "Hors Ligne".

Dans cette vidéo réalisée par Deal2Com et Eclipse City et produite par Foreign Beats, le rappeur originaire de Montpellier très représentatif de la scène indépendante parle des haters et des messages qu’il reçoit sur les réseaux. De plus en plus sollicité, le jeune MC n'a pas fini de débiter ses rimes en 2018 !

C’est aussi le bon moment pour lui de rappeler la sortie de son EP intitulé "23h59" et dont la sortie est prévue pour le 19 janvier.