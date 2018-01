Lord Esperanza nous lâche un single inédit !

Découvrez le nouveau clip de Lord Esperanza : "Love Courtney"...

"Chaque jour, je meurs, le cowbell m'heurte

J'suis ton concubin, ton Kurt Cobain

J'te chante ma peine sur des nouvelles notes

Tu sais très bien que mon cœur t’obéit"

C’est hier que le rappeur nous a lâché un titre totalement inédit. Intitulé "Love Courtney", le single prend un format visuel original. En référence bien évidemment à la femme de Kurt Cobain, le morceau a été produit par Piège et réalisé par Images Eclectic.

L’atmosphère du titre est mélancolique et mêle de nombreuses références cinématographiques et littéraires… Rien de surprenant lorsque l’on connaît le personnage. C’est donc avec des images de Notorious Big que la vidéo commence et annonce la couleur.

Comme Lord Esperanza se plait à le dire sur ses réseaux sociaux, 2017 a été une année forte pour lui. C’est en effet 52 titres qu’il a sorti, soit quasiment l’équivalent d’un par semaine.

"J’ai en plus au moins une autre vingtaine de morceaux, solo comme en featuring, qui dorment et n'attendent plus que vos oreilles."

De très bonnes nouvelles qui nous font nous poser la question suivante : y aura-t-il un nouveau projet pour 2018 ? Si nous n’avons pas la réponse actuellement, nous pouvons vous annoncer que la tournée pour son EP "Polaroïd​" continue dès le le 18 Janvier 2018 et jusqu’en avril…

"La musique est comme une larme sur le visage de l'éternité. Je ne me lasserai jamais de contempler son universalité."