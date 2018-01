Quavo fait une grosse annonce sur ''Culture 2'' des Migos !

Le deuxième volet de "Culture" ne devrait plus tarder...

Alors que le nouvel album des Migos est attendu ce mois-ci, aujourd’hui on en sait un peu plus sur ce fameux "Culture 2" qui reste très certainement le projet le plus attendu en ce début d’année...

En effet, ce matin Quavo a annoncé sur Twitter que le nouvel opus des Migos était dans sa dernière phase de mixage, de quoi envisager une sortie pour fin janvier !

On peut donc imaginer le vendredi 26 janvier comme date de sortie officielle, notamment parce que le premier volet de "Culture", l’album qui les avait propulsés sur le devant de la scène, était sorti un certain vendredi 27 janvier 2017.

Quoi de plus normal que de balancer le deuxième épisode le jour de son anniversaire, à un jour près !

En attendant, l’album se fait clairement attendre... Le trio originaire d’Atlanta n’en finit plus de le teaser jour après jour en déclarant qu’il arrive très prochainement.

Mais pour le moment, la seule chose qui manque : c’est la date de sortie officielle de ce petit bijou !

En parralèle, les deux morceaux dévoilés "Motorsport" et "Stir Fry" ont déjà conquis les fans, de bon augure pour "Culture 2" qui devrait connaître le même succès si ce n’est plus que le précédent opus.