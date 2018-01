Grand Corps Malade de retour avec un nouvel album !

Le slameur revient donc en force avec un "Plan B"...

Alors que cette année il a sorti l’excellent long métrage baptisé "Patients" où il raconte son histoire, son passé et son arrivée dans la musique, aujourd’hui Grand Corps Malade a décidé qu’il était temps pour lui de revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album.

Prévu pour le 16 février prochain, ce nouveau projet est déjà le sixième pour cet artiste originaire du Blanc-Mesnil. L’album s’intitule "Plan B" et est déjà disponible en précommande un peu partout....

Cette annonce est survenue en vidéo et notamment avec la sortie du premier extrait baptisé lui aussi "Plan B". Toujours avec une originalité propre à lui-même, il n’oublie pas de nous claquer quelques références sur son passé, notamment sur sa deuxième passion le basket qu’il n’a pas pu continuer !

"Quand tu voulais faire du sport mais que tu t’es bien planté, Un stylo et des métaphores ça peut faire un bon plan B" .

Bref, ce premier visuel annonce clairement la couleur, Grand Corps Malade est de retour avec un nouvel album qui s’annonce plus qu’intéressant...

Et en bonus, l’artiste nous a déjà dévoilé la cover de ce nouveau projet ! Un visuel sobre et efficace qui annonce deux facettes, deux plans de l’artiste : le plan A et le plan B très certainement !

Rendez-vous donc le 16 février prochain pour découvrir le sixième album du plus célèbre des slameurs français.