Columbine célèbre son disque d'or d'une drôle manière !

Le groupe originaire de Rennes a tenu promesse ! Lupijeka, l’un des membres avait annoncé dans le morceau "Rémi" : "Disque d’or, on le fera fondre", aujourd’hui c’est chose faite...

En effet, le groupe originaire de Rennes a décidé de bruler leur certification fraichement obtenue, une manière pour eux de rester à contre-courant dans le Rap Game.

C’est donc dans une vidéo postée sur Facebook que Columbine a prouvé qu’il était capable de brûler leur disque d’or !

"Comme promis "le disque d’or on le fera fondre...". C’est grâce à vous qu’on a pu porter ce projet aussi haut. Entre les 50 dates complètes, les clips et tout qui s’en est suivit, "Enfants Terribles" a eu ce qu’il méritait. Grrracias, bonne année et force à tous dans vos vies. À très vite. Columbine VMS2k18".