Justin Timberlake dévoile la tracklist de ''Man of the Woods

Alors qu’il y a moins d’une semaine, Justin Timberlake annonçait un nouvel album et dans la foulée, il dévoilait un premier single baptisé "Filthy", ce week-end il a décidé de balancer la tracklist officielle de son nouveau projet "Man of the Woods" !

C’est sur Twitter que l’artiste américain a fait l’annonce auprès de ses fans, en dévoilant les seize titres qui composeront son prochain album.

On remarque que Justin n’a prévu que deux collaborations, l’une baptisée "Morning Light" avec la douce Alicia Keys et l’autre intitulée "Say Something" avec Chris Stapleton, le chanteur de country.

On le sait, Timberlake a décidé que ce nouvel album prévu, cinq ans après la sortie de son dernier projet en date "The 20/20 Experience", serait à double facette.

Ce n’est donc pas étonnant de voir cette star du Country venir partager un morceau à ses côtés. On ne sait pas si l’album sera très différent de ce que l’artiste nous avait proposé il y a 5 ans... Mais au vu de son premier single dévoilé, l’album devrait être à mi-chemin entre la pop et l’électro !

Pour le moment, il faudra attendre un nouvel extrait pour se faire une idée définitive de ce que l’artiste kainri nous réserve, en attendant la sortie officielle de "Man of the Woods", prévue pour le 2 février prochain.