Sch fait une grande annonce à ses fans !

Le rappeur a décidé de voler de ses propres ailes...

On en parlait mercredi dernier, SCH avait attisé notre curiosité en publiant sur les réseaux sociaux un très curieux "Maison Baron Rouge".

Au premier abord, nous avons pensé à un nouveau label puisque dans son morceau "Ca va" en compagnie de Lacrim, ce dernier avait balancé un "Baron rouge, Plata, Plomo faut qu’ils paient, paient, paient".

On pouvait donc imaginer que le rappeur faisait là une annonce sur la volonté du S de créer son propre label et de quitter Braabus Music !

Et c’est le cas, puisque ce week-end, sur Snapchat, Schneider a décidé d’en dire un peu plus à ses fans sur ce nouveau mystérieux projet.

Et donc vous l’avez compris, SCH a décidé qu’il était temps de voler de ses propres ailes et de rejoindre un grand nombre de rappeurs qui ont eux aussi créé leur propre label et maison de disque.

En attendant, l’artiste est toujours actuellement en tournée dans toute la France avec une prochaine date prévue le 20 janvier à Rouen.

La sortie de ce troisième album est donc attendu, de plus quand on sait que "Deo Favente" date déjà de Mai 2017 !

Nul doute, que la création de ce nouveau label lui donnera l’envie et la force nécessaire pour claquer un nouvel opus de qualité, histoire de signer un nouveau disque de platine, ce qui commence à devenir une habitude pour l’artiste originaire de Marseille.