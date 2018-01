Justin Timberlake de retour avec un nouveau morceau !

"Filthy", extrait de son prochain album "Man Of The Woods"...

Alors qu’il y a deux jours, Justin Timberlake nous annonçait son grand retour sur le devant de la scène avec un nouvel album, aujourd’hui l’artiste nous dévoile donc le premier morceau qui composera ce nouveau projet.

En effet dans son précédent post sur Instagram, ce dernier nous avait donné rendez-vous en ce vendredi 5 janvier pour découvrir le premier son clippé de l’album et c’est sans surprise qu’il vient donc de dévoiler "Filthy" !

Pour l’occasion, l’artiste américain s’est tourné vers le futur avec un incroyable visuel mettant en scène un robot qui retrace son histoire en reprenant sa voix et ses pas de danse.

Côté musique, le morceau est très porté par l’électro et des sonorités différentes de ce que l’interprète de "Can’t Stop The Feeling" a pu nous livrer durant sa carrière.

Co-produit par Danja & et Timbaland, le son annonce un album à double facette qui devrait marier Pop et Electro, dans le même style que son double album baptisé "The 20/20 Experience", sorti en 2013 !

Un double album qui avait été entièrement produit par Timbo... Nul doute que le producteur sera très présent sur "Man of The Woods" !

En attendant, Justin a déjà dévoilé la cover de ce nouveau projet. Un visuel saisissant, coupé en deux comme pour annoncer un album à double visage, l’un plus esthétique et l'autre plus brut de décoffrage.

Il ne reste plus qu’à attendre le 2 février prochain, date de sortie de ce petit bijou avant de le voir performer à la mi-temps lors du 52 ème Super Bowl.