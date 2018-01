Kendrick et SZA dévoilent un nouveau titre !

Découvrez le nouveau morceau de Kendrick Lamar et SZA : "All The Stars" extrait de la B.O de "Black Panthers"...

"Fuck you and all your expectations

I don't need and want all your congratulations

I recognize your false confidence

And calculated promises all in your conversations"

C’est aujourd’hui que les deux membres du label TDE (Top Dawg Entertainment) ont dévoilé leur nouvelle collaboration. Ainsi, on a pu écouter les deux artistes poser sur le morceau "All the Stars" que vous pouvez écouter ci-dessus.

On avait déjà pu voir les deux artistes collaborer dans le cadre de l'album de SZA intitulé "CTRL" et plus exactement sur le morceau "Doves In The Wind" auparavant. Une alliance qui avait bien fonctionné et qui continue de faire ses preuves.

Si l’on sait que Kendrick Lamar participera à la B.O du film "Black Panthers" (une production Marvel) dont la sortie est prévue pour le 14 février 2018, ce titre en est le premier extrait. En effet, dans la desciption du morceau sur Youtube, le nom du long-métrage figure.

Le titre est à la fois sombre et explosif, à l'image du thème du film. D'après les propos rapportés par Pitchfork, Kendrick a même tenu les propos suivants dans un communiqué: