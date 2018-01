Drake et Future : les Kings du streaming en 2017 !

Plus de dix milliards d'écoutes pour le duo, rien que ça...

L’année 2017 est enfin terminée et c’est l’heure de faire quelques bilans ! Selon un rapport rendu par Variety et BuzzAngle Music, Drizzy et The Wizard sont les deux artistes les plus écoutés dans le monde cette année.

Le rappeur Canadien est le grand vainqueur avec plus de 6 milliards d’écoutes sur toutes les plateformes de streamings concernées. Un nouveau record pour ce dernier qui double la mise après 2016 !

Vous l’avez compris, Drake est indéniablement l’artiste le plus bankable en ce qui concerne le streaming !

Pour ce qui est de Future, sa deuxième place est une belle réussite... Avec près de 4,2 milliards d’écoutes sur l’ensemble de l’année, le rappeur originaire d’Atlanta a bien été aidé par son hyper-productivité : la sortie de deux albums en solo et d’une mixtape commune avec Young Thug.

Une belle seconde place qui permet au rappeur d’attaquer la nouvelle année comme il se doit avec un nouveau projet qui, selon les rumeurs, devrait débarquer très prochainement !

Pour ce qui est des autres distinctions, Variety et BuzzAngle Music annonce également que le morceau "Humble" de Kendrick Lamar est le titre le plus streamé de cette année avec pas moins de 555 millions d’écoutes...

Et en bonus, le rapport note que sur la base des 1000 morceaux les plus streamés sur les plateformes en 2017, plus de 400 d’entre eux (soit 40%) appartiennent au genre Rap/Hip-hop.

Un résultat qui démontre une nouvelle fois toute la domination de ce genre musicale depuis plusieurs années...