Future déjà en préparation d'un nouvel album ?!

L'artiste semble préparer le terrain pour sortir un nouveau projet...

Alors qu’il y a deux mois, Future et Young Thug balançaient une mixtape en commun intitulée "Super Slimey", aujourd’hui le rappeur originaire d’Atlanta semble bel et bien prêt à dévoiler un nouveau projet !

La rumeur fait rage depuis quelques heures et notamment depuis que le rappeur kainri a supprimé l’ensemble de ses posts instagram....

Et inutile de vous rappeler qu’il y a an, pour la sortie de ses deux albums baptisés "Future" et "HNDRXX", The Wizard avait réalisé la même opération... Du coup, on est en droit d’imaginer que le rappeur nous prépare un nouvel album de qualité qui permettrait d’attaquer 2018 comme il se doit !

En plus, Future ne sait pas contenter de seulement supprimer ses posts instagram, il a aussi balancé quelques tweets, attisant la curiosité de certains fans...

Cette théorie semble donc crédible, surtout quand on sait à quel point le rappeur est productif en ce moment. Selon lui, 2018 serait l’année de l’aigle, l’année parfaite pour les artistes originaires d’Atlanta dont lui-même fait partie...

Donc un conseil, restez connectés le septième album solo de Future ne devrait plus tarder même s'il faut toujours faire attention aux rumeurs qui circulent sur la toile !