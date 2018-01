Chris Brown tease deux nouveaux extraits sur Instagram !

Breezy a décidé d'attaquer la nouvelle année en beauté...

Chris Brown n’a décidément pas l’intention de s’arrêter en 2018 ! Alors qu’en octobre dernier, il nous dévoilait son double album "Heartbreak On a Full Moon", aujourd’hui le voilà motivé comme jamais pour balancer de nouveaux projets...

C’est ce qu’on est en droit d’imaginer quand on voit les deux extraits qu’il a teasé sur Instagram hier !

Breezy a en effet pris d’assaut les réseaux sociaux pour balancer deux nouveaux morceaux, ou du moins deux extraits de nouveaux morceaux qui seront très certainement présents sur son prochain projet !

Ce n’est pas le premier cadeau que fait Chris à ses fans puisque pour Noël, le rappeur avait balancé 12 titres inédits, qu’il avait ajouté à son fameux double album déjà certifié disque d’or.

Pour ce qui est des morceaux dévoilés hier sur son compte insta, l’un semble être baptisé "Level to these levels" et l’autre "How you feel". Deux ambiances totalement différentes mais qui restent fondamentalement dans les sonorités habituelles du chanteur kainri...

Le premier morceau comprend deux parties quand le deuxième n’est qu’un court extrait. N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ces nouveaux sons que nous prépare Chris Brown !