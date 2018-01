''Lil Boat 2'' de Lil Yachty devrait sortir très prochainement !

Restez connectés, sa sortie ne devrait plus tarder...

On le sait, ce mois de janvier réserve de beaux projets comme "Culture 2" des Migos qui devrait sortir dans quelques semaines mais aussi la nouvelle mixtape de Lil Yachty qui, elle aussi, est prévue dans quelques jours...

C’est en tout cas ce qu’on est en droit d’imaginer quand on voit le récent tweet de ce dernier qui, après avoir souhaité la bonne année à ses fans, a tout simplement annoncé que "Lil Boat 2" allait sortir très prochainement !

On peut donc imaginer une sortie prévue soit pour ce vendredi 5 janvier ou tout simplement pour le vendredi suivant, le 12 janvier prochain, à moins que le jeune rappeur ne casse les codes habituels et ne balance sa mixtape un autre jour.

Difficile d’imaginer une telle situation, notamment quand on sait que son label Quality Control, qui gère aussi les Migos, s’occupe de tout...

En attendant, "Lil Boat 2" se fait vraiment attendre depuis un bon moment. En fin d’année, il avait annoncé sa sortie pour fin décembre, avant de déclarer qu’il avait décidé de la repousser pour pouvoir sortir un vrai projet de qualité.

Aujourd’hui, le jeune rappeur kainri semble donc décidé et prêt à balancer sa nouvelle mixtape qui vient faire suite à son premier opus sorti en 2016 et à son premier album baptisé "Teenage Emotions" et dévoilé en avril de l'an dernier...

Il ne reste donc plus qu’à surveiller les publications de Lil Yachty qui devrait, dans les prochains jours, donner une date de sortie définitive à ce nouveau projet tant attendu !