Justin Timberlake annonce un nouvel album !

Il signe là son grand retour sur le devant de la scène...

Alors qu’il devrait assurer le show de la mi-temps lors du prochain Super-Bowl, Justin Timberlake a décidé qu’il était temps de sortir un nouvel album pour cette nouvelle année qui s’annonce donc très productive en projets...

C’est sur son compte Instagram que ce dernier a donc annoncé la nouvelle auprès de ses fans, ajoutant qu’un premier extrait sera disponible ce vendredi !

Un retour sur le devant de la scène pour l’artiste américain qui va donc sortir un 5 ème album studio, cinq ans après avoir balancé son dernier projet "The 20/20 expérience".

Baptisé "The Man Of The Woods", ce nouvel album devrait être un projet plus personnel selon lui, puisqu’il aurait puisé son inspiration de sa famille et notamment de son fils...

On peut donc s’attendre à tout de la part de Justin Timberlake, que ça soit au niveau de l’univers, des instrus ou encore des featurings prévus sur ce nouvel opus.

On le sait, ce dernier a collaboré avec les plus grands pendant sa belle carrière comme Pharell, T.I, Jay-Z ou encore son ami depuis toujours Timbaland ! C’est dire si l’annonce d’un nouvel album nous met déjà l’eau à la bouche...

En attendant d’en savoir un peu plus sur "The Man Of The Woods" qui sortira le 2 février prochain, rendez-vous ce vendredi pour découvrir le premier extrait de l’album !