Gucci Mane annonce déjà un nouvel album !

Big Gucci a décidé d'être une nouvelle fois productif cette année...

On le sait Gucci Mane est très certainement le rappeur qui balance le plus d’albums depuis près de deux ans... Pour être plus précis, depuis sa sortie de prison en mai 2016, le rappeur originaire d’Atlanta a sorti une autobiographie et 4 albums, rien que ça !

Le "Trap God" a d’ailleurs fait beaucoup parler de lui, il y a seulement deux semaines, puisque son dernier projet baptisé "El Gato The Human Glacier" est sorti le 22 décembre dernier...

Et pourtant, Gucci Mane a toujours les dents longues quand on sait qu’il y a seulement trois jours, il a annoncé sur les réseaux sociaux, l’arrivée très prochaine d’un nouvel album !

Cette fois-ci, le rappeur a décidé d’attaquer la nouvelle année comme il se doit en balançant un nouveau projet mais en solo. On ne devrait retrouver aucun featuring sur ce nouvel opus mais en revanche, on peut s’attendre à ce qu’il collabore avec ses producteurs habituels comme Metro Boomin ou encore Zaytoven !

Ce nouvel album solo est intitulé "The Evil Genius" et permet à Gucci Mane d’ouvrir la nouvelle année de la meilleure des manières...

Il ne reste plus qu’à attendre que l’artiste kainri nous dévoile quelques extraits, histoire d’avoir un avant-goût de ce nouvel album solo qui s’annonce déjà lourd !