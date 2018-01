Damso nous dévoile un extrait de son prochain morceau !

2018 à peine commencé et c'est toujours Dems...

Damso continue de faire parler de lui en ce début d’année 2018 en prenant d’assaut les réseaux sociaux pour dévoiler de nouveaux extraits qui seront très certainement sur le nouvel album du Dems...

C’est en tout cas ce que les fans espèrent et ça le rappeur Belge l’a bien compris !

On le sait en plein travail sur un nouveau projet, même en cette fin d’année, l’artiste a profité du temps qu’il avait pour partir en tournée à travers toute la France et la Belgique, histoire de claquer de gros concerts pour son dernier opus baptisé "Ipseité".

On le sait, ce dernier album fut une réelle réussite pour Damso qui n’a fait que briller cette année. 2018 s’annonce donc très remplie, avec de nouveaux projets en vue et ça commence par un nouvel album et donc de nouveaux morceaux...

On attend aussi de connaître le morceau prévu comme hymne officielle des diables rouges lors de la prochaine coupe du monde qui se déroulera en Russie, l’été prochain !

En attendant, Damso nous réserve déjà du lourd à ce qu’il nous tease sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours... L’extrait dévoilé cette nuit sur son compte instagram nous donne déjà l’eau à la bouche !