La version originale de ''Rockstar'' est disponible !

Un Banger : deux versions différentes... A vous de choisir !

Et si initialement "Rockstar" était prévu en featuring avec Joey Bada$$ et T-Pain ? C’est en tout cas l’info qui circule depuis quelques jours sur le net et notamment sur Twitter où les deux artistes ont confirmé la nouvelle !

Dans un premier post, Joey Bada$$ confirme un tweet du média kainri "HotNewHipHop", qui certifie qu’à la base le featuring était destiné à T-Pain et Joey Bada$$...

Depuis quelques jours on peut d’ailleurs écouter cette version remixée de "Rockstar" de Post Malone avec les deux rappeurs sur le morceau.

Une version qui vient donc confirmer les dires des deux artistes qui ont tous deux déclaré, sur Twitter, avoir participé au projet initial avant que 21 Savage ne soit finalement choisi pour le rendu final.

Vous l’avez compris, "Rockstar" a donc été co-écrit par Joey Bada$$ avec Post Malone et le morceau était destiné à T-Pain avant que la prod ne décide de mettre 21 Savage.

La question que tout le monde se pose : c’est pour quelles raisons que les deux artistes ont été retirés du projet final... ?

Aucun élément de réponse n’est donné par ces derniers, mais on peut imaginer que le morceau aurait rencontré le même succès voire plus, surtout quand on écoute cette version remixée (l’originale) qui avait tout d’un gros Banger aussi.

N’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire... Alors quelle version est la mieux ?