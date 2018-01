Dadju attaque 2018 avec une nouvelle certification en poche !

"Gentleman 2.0" n'est clairement pas passé inaperçu en cette fin d'année...

Il n’aura pas fallu longtemps à Dadju pour décrocher son premier disque de platine !

Alors que le 24 novembre dernier, il dévoilait son premier vrai album "Gentleman 2.0", aujourd’hui le petit frère de Maître Gims célèbre avec ses fans cette belle récompense...

C’est sur son compte instagram que Dadju a balancé l’info comme quoi son dernier album venait de dépasser la barre symbolique des 100 000 exemplaires vendus équivalents streams.

Une très belle distinction pour le jeune artiste qui a su se faire une place dans la musique urbaine, avec un style plus doux et chanté. Dadju peut donc être satisfait du travail accompli, il termine l’année en beauté et peut se projeter sur 2018 avec de nouveaux projets en tête !

Et notamment une tournée qui normalement devrait être annoncée très prochainement... Si "Gentleman 2.0" a très bien fonctionné en streaming, il est maintenant l’heure de claquer quelques concerts, histoire de régaler sa fan base qui s’agrandit de jour en jour.

Pour l’heure, l’artiste n’a rien annoncé mais ça ne saurait tardé. Pour le moment, laissons-le profiter de ce premier disque de platine qui, cette année, pourrait doubler...