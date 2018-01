Travis Scott et Quavo attaquent la nouvelle année devant Eminem !

Au classement Billboard, les deux rappeurs débarquent sur le podium...

La nouvelle année s’annonce donc plutôt belle pour Quavo et Travis Scott, les deux rappeurs ne passent clairement pas inaperçus en ce début d’année notamment depuis la sortie de leur album collaboratif baptisé "Huncho Jack, Jack Huncho".

Et aujourd’hui ça se vérifie dans le classement Billboard puisque les deux artistes kainris viennent de débarquer à la troisième place des ventes avec plus de 90 000 exemplaires vendus lors de la première semaine...

Par cette occasion, ils dépassent donc "Revival", le dernier album en date du Slim Shady qui compte seulement 84 000 ventes sur sa deuxième semaine d’exploitation, soit quatre fois moins que lors de la première semaine où Eminem avait réussi à vendre plus de 265 000 exemplaires.

Il est vrai que le neuvième album du Marshall rencontre toujours de vives critiques de la part des fans... Le premier clip dévoilé, extrait du premier morceau de l’album que le rappeur originaire de Détroit avait balancé, "Walk on Water", n’aura pas suffi à redonner un second souffle à l’album qui, depuis quelques jours, dégringole dans les charts américains !

En attendant, le malheur des uns fait le bonheur des autres et donc de Quavo et Travis Scott qui peuvent être satisfait du travail accompli pour ce nouveau projet. L’album est une réussite et a donc très bien marché pour Noël, synonyme d’une nouvelle génération qui remplace peu à peu l’ancienne...

Nul doute qu’ils vont, dans les prochaines semaines, se maintenir tout en haut du classement avant que d’autres gros albums ne débarquent en ce début d’année 2018 qui s’annonce déjà bien chargé !

Mais pour le moment, il est grand temps, si ce n'est pas déjà fait, de se réécouter "Huncho Jack, Jack Huncho"...