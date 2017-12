Abou Debeing invite Naza dans sa nouvelle vidéo !

Découvrez le nouveau clip de Abou Debeing en featuring avec Naza : "Obligé"...

"H24 ça charbonne

J'ai fait du sale que dieu m'pardonne

Tu marches pas droit, t'es pas des nôtres Tu sais pas t'tenir, t'es pas des nôtres"

C’est sur son nouveau clip que Abou Debeing a invité Naza à venir s’ambiancer avec lui. Le son hyper entraînant met en scène les deux artistes du Wati B et de Bomaye Musik, et très bien entourés. L'ambiance et la danse sont en effet au rendez-vous.

Réalisé par Batsos, le clip propose un morceau sur une prod accompagnée à la guitare, ce qui donne une petite touche en plus au titre. Le moins que l’on puisse dire est que la collaboration fonctionne très bien.

Pour rappel, Abou Debeing sera en showcase le 24 décembre à l’ "Obscure Paris", juste à côté d’Asnières. Si vous voulez le voir en live, c'est le bon moment !