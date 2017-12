Hornet La Frappe et Vald réunis pour un featuring ?

Une collaboration qui s'annonce très intéressante...

Si l’information s’avère correcte, cette collaboration entre les deux artistes du 93 pourrait donner quelque chose de bien particulier...

Alors qu’Hornet la Frappe célèbre toujours et encore son premier disque d’or pour son album baptisé "Nous-mêmes" et que Vald lui continue d’affoler la toile avec la préparation de son deuxième projet, les deux artistes semblent avoir trouvé le temps d’enregistrer un morceau ensemble en studio !

C’est en tout cas ce que laisse entendre la publication instagram du label-studio 50k qui vient de dévoiler une photo des deux rappeurs avec en commentaire un : "Surveillez le ciel" annonciateur d’un gros banger pour 2018 !

Alors rien n’est officiel pour le moment et on ne sait pas si cette collaboration ou ce morceau commun sera présent sur l’un des futurs projets des deux artistes mais une chose est sûre, cette association donne déjà l’eau à la bouche, ne serait-ce que pour l’opposition de style et d’univers entre les deux rappeurs.

Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation des deux artistes pour en savoir un peu plus ce qui semble être l’un des featurings les plus déjantés de 2018...